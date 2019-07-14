«Бавария» готова заплатить $ 57 млн за 18-летнего форварда «Челси» Хадсона-Одои

Мюнхенская «Бавария» рассчитывает подписать контракт с 18-летним нападающим лондонского «Челси» Каллумом Хадсон-Одои. Это уже не первая попытка немецкого клуба подписать талантливого английского форварда.



Несколько недель назад «Челси» отклонил предложение «Баварии» в размере € 25 млн (примерно $ 28 млн). Теперь мюнхенцы вдвое улучшили условия и ждут ответа клуба и игрока. Об этом сообщает Daily Mail.



Лондонцы не хотят расставаться с молодым форвардом. Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ранее утверждал, что Хадсон-Одои способен занять центральное место в клубе.



В настоящее время форвард продолжает восстановление после травмы ахилла, полученной в апреле. В минувшем сезоне Хадсон-Одои отдал 1 результативную передачу в 10 матчах английской Премьер-лиги. В Лиге Европы футболист записал в свой актив 4 мяча и 2 голевых паса в 9 встречах.

Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси»