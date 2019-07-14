ЦСКА заинтересован в покупке нападающего «Ливерпуля»
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды.
«Ливерпуль просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста. В настоящий момент клубы продолжают вести переговоры.
Авонийи перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году из шведского «Кальмара», однако за основную команду не сыграл ни одного матча. Форварда отправили в аренду в немецкий «Франкфурт», после чего он отправился в голландский «НЕК Неймеген» и бельгийские «Мускрон-Перювельз» и «Гент».
В минувшем сезоне в чемпионате Бельгии Авонийи в 25 матчах отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 14 июля 2019
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