ЦСКА заинтересован в покупке нападающего «Ливерпуля»

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды.



«Ливерпуль просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста. В настоящий момент клубы продолжают вести переговоры.



Авонийи перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году из шведского «Кальмара», однако за основную команду не сыграл ни одного матча. Форварда отправили в аренду в немецкий «Франкфурт», после чего он отправился в голландский «НЕК Неймеген» и бельгийские «Мускрон-Перювельз» и «Гент».



В минувшем сезоне в чемпионате Бельгии Авонийи в 25 матчах отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.