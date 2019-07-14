«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млн

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за нападающего Мауро Икарди не более € 40 млн. Миланский клуб не устраивает эта сумма. Боссы нерадзурри рассчитывают выручить с продажи 26-летнего аргентинца € 60 млн, сообщает Corriere dello Sport.

Стороны уже начали переговоры. Ожидается, что в ближайшие дни клубы продолжат обсуждать возможный трансфер.

Икарди выступает за «Интер» с июля 2013 года. В минувшем сезоне форвард забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что на Мауро претендует также «Наполи», однако позже президент клуба Аурелио Де Лаурентис сказал, что аргентинец сейчас им не нужен.