Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит ошибок, которые были в игре со «Спартаком»

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем. Считаю, пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Во втором туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде 20 июля сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на следующий день дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.