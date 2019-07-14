Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит ошибок, которые были в игре со «Спартаком»
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
«Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем. Считаю, пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок», — приводит слова Рубашко ТАСС.
Во втором туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде 20 июля сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на следующий день дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
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