Неймар: я не супергерой и не идеальный кумир

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар на турнире по мини-футболу, организованного его благотворительным фондом, рассказал, что порой его тяготит известность.
«Я не супергерой и не идеальный кумир. У меня также бывают плохие моменты в жизни, когда я хочу пойти домой и спрятаться, чтобы остаться с друзьями и семьей. Я не супергерой, который выдерживает давление всего мира. Но я прилагаю все усилия для этого, потому что являюсь примером не только для моей семьи и сына, но и для большинства детей, которые находятся здесь. Я знаю, что на мне лежит огромная ответственность, и пытаюсь действовать наилучшим образом. Всегда будь честным, это самое главное", — приводит слова Неймара L'Equipe.
Ранее сообщалось, что 27-летний форвард хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
- 14 июля 2019
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