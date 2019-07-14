Гризманн определился с игровым номером в «Барселоне»

Новоиспечённый форвард «Барселоны» Антуан Гризманн уже определился с игровым номером, под которым он будет играть за каталонский клуб.

После подписания контракта с сине-гранатовыми, которое состоялось несколько минут назад, 28-летнему нападающему была вручена футболка команды с номером 17 на спине.

Видео доступно в «твиттере» «Барселоны».

Напомним, «Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.