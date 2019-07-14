Фанат «Спартака» попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой
Болельщик московского «Спартака» обратился к телевизионщиком с просьбой показать его в прямом эфире, чтобы избежать скандала с женой. Это случилось в ходе матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (1:0).
«Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы», – написал фанат на плакате.
Победу «Спартаку» принёс французский защитник Самуэль Жиго, который отличился на 93-й минуте.
Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле 21 июля встретится с «Зенитом».
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.
Жиго: когда был назначен тот угловой, подумал, что это последний шанс забить
- 14 июля 2019
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