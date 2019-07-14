Дуглас: Дзюба пытается со мной поговорить, но у него не очень с португальским

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как у него происходит общение с одноклубниками.

«Что касается общения с Дзюбой, то он пытается со мной поговорить, но я по-русски не говорю, а у него не очень получается с португальским. С остальными я говорю немного на испанском и немецком, но все игроки стараются общаться со мной, пытаются говорить. Больше всего я общаюсь с аргентинцами, Нобоа и Барриосом, но потихоньку мы все будем общаться и станем дружной семьёй», — передаёт слова Дугласа корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

25-летний Дуглас перешёл в «Зенит» несколько дней назад из немецкого «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 12 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.