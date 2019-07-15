Рапино: буду бороться за равную оплату каждого человека, пока не умру

Футболистка сборной США Меган Рапино заявила, что она намерена бороться за равную оплату для мужчин и женщин.

«Знаете что, я буду бороться за равную оплату каждый день, за себя, за свою команду и за каждого отдельного человека — мужчину, женщину, иммигранта, гражданина США, цветного человека, за кого угодно. Как однажды сказала великая Серена Уильямс, буду бороться, пока не окажусь в могиле», — приводит слова Рапино Huffpost.

Рапино уже неоднократно отмечалась громкими высказываниями. Ранее она отвергла предложение президента страны США Дональда Трампа посетить Белый дом после победы команды на чемпионате мира. Также американка сделала скандальное высказывание о США. Футболистка назвала США великой страной, но при этом заявила, что она была основана на рабстве.