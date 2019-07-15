Дунга: важно, чтобы Неймар выбрал то место, где он будет счастлив

Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга поделился мнением о возможном возвращении в «Барселону» нападающего Неймара, который в данный момент выступает за «ПСЖ».

«Важно, чтобы он выбрал то место, где он будет счастлив и будет получать удовольствие от игры. Люди не понимают, что бразильский футболист отличается от европейского. Мы любим играть, веселиться, в противном случае мы становимся напряжёнными и грустными. Надеюсь, в следующем сезоне он сможет принести нам радость и показать свой потенциал.

У Неймара много качеств. Он обладает всем тем, что нужно футболисту, и кроме того он повзрослел. Ему всё больше нравится забивать голы, а не только идти в обводку», — приводит слова Дунги Terra.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.