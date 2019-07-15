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Даудов: надеемся, что Грозный получит право проведения международных матчей

Даудов: надеемся, что Грозный получит право проведения международных матчей
Футбол / РПЛ 0

Президент «Ахмата» Магомед Даудов выразил надежду на положительное решение УЕФА относительно проведения международных матчей в Грозном.

«Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, вопрос безопасности на высшем уровне. Матч «Ахмат» — «Краснодар», который посетил директор безопасности УЕФА Желко Павлица, как всегда, был организован и проведён на отлично. Все мы надеемся, что итоговое решение исполкома УЕФА будет положительным и наш город получит право проведения матчей международного уровня», — приводит слова Даудова ТАСС.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» обыграл «Краснодар». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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