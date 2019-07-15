Тренер «Краснодара»: довольны игрой и самоотдачей ребят в матче с «Ахматом»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1).

«Ахмат» начал лучше нас, агрессивнее, хотя мы имели более хороший момент. Концовка тайма, на наш взгляд, прошла при нашем преимуществе, мы имели момент, который могли реализовать, но, к сожалению, этого не получилось.



Второй тайм получился равным. Последние минут 12 «Ахмат» перешёл к более оборонительным действиям. Мы выпустили второго нападающего, пытались изменить ход встречи, сравнять счёт, но не удалось.



Всегда сложно заменить взаимосвязи, когда четыре ключевых человека выпадают из игры. Но мы довольны игрой команды, самоотдачей ребят. Они старались делать максимум. Что-то нам не удалось. Будем пытаться всё это улучшать. На наш взгляд, всё это было достойно.



Бериша — хорошего уровня футболист, с ним всегда непросто играть. Думаю, он не только нам добавляет головную боль. С ним сложно. Он очень хороший, агрессивный, выносливый футболист, играет на протяжении всех 90 минут.



Игра была больше ничейная. Мы имели хорошие моменты, но она сложилась вот так. Мы предполагали, что матч будет в таком ключе. Мы не реализовали моменты, а «Ахмат» реализовал», — сказал Матвеев в интервью YouTube-каналу «Краснодара».