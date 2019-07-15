«Торино» отказал «Вест Хэму» в трансфере Белотти за € 60 млн
«Вест Хэм Юнайтед» пытался приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти, но получил отказ, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, английский клуб предлагал за форварда € 60 млн, но итальянцы настаивают на том, что он может быть продан только за сумму отступных в размере € 100 млн.
Белотти перешёл в «Торино» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 8,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 37 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (пять — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт форварда с итальянским клубом действителен до лета 2022 года.
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