«Торино» отказал «Вест Хэму» в трансфере Белотти за € 60 млн

«Вест Хэм Юнайтед» пытался приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти, но получил отказ, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, английский клуб предлагал за форварда € 60 млн, но итальянцы настаивают на том, что он может быть продан только за сумму отступных в размере € 100 млн.

Белотти перешёл в «Торино» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 8,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 37 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (пять — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт форварда с итальянским клубом действителен до лета 2022 года.