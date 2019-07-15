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«Севилья» объявила о переходе воспитанника «Атлетико» О. Торреса за € 12 млн

«Севилья» объявила о переходе воспитанника «Атлетико» О. Торреса за € 12 млн
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Порту» Оливер Торрес перешёл в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма трансфера составила € 12 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с севильским клубом контракт до лета 2024 года.

24-летний Торрес является воспитанником «Атлетико». За «Порту» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. В 2014 году Торрес также играл за «Вильярреал». Сыграл 17 матчей за молодёжную сборную Испании и забил три гола. Торрес становился чемпионом Испании в составе «Атлетико» и Португалии с «Порту».

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