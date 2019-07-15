Парфёнов: Ломовицкому надо играть, «Урал» нуждается в усилении на эту позицию

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой екатеринбургская команда заинтересована в том, чтобы взять в аренду полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого.
«Пока ничего по поводу аренды Ломовицкого я не знаю, ничего конкретного пока нет. Но мы действительно нуждаемся в усилении на эту позицию. Думаю, в «Спартаке» до конца августа сами не знают, как всё будет. А Саше, конечно, надо играть», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В минувшем сезоне Ломовицкий принял участие в 24 играх в составе первой команды московского клуба. На счету игрока 1 результативная передача. Полузащитник связан со «Спартаком» контрактными обязательствами до лета 2023 года.
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