«Локомотив» опережает рекордный график продаж абонементов на 28%

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал об успешных продажах абонементов на нынешний сезон.
«На данный момент продано 4127 абонементов — это лучший показатель за аналогичные периоды продаж всех предыдущих лет. Если сравнивать с прошлогодним рекордным результатом, то прирост составляет 28%. Всего тогда было продано 5849 абонементов, продажи шли вплоть до жеребьевки Лиги чемпионов. В этом году клуб также будет реализовывать абонементы до жеребьевки Лиги чемпионов. То есть у «Локо» есть ещё полтора месяца, чтобы превзойти результат сезона-2018/19. Можно сказать, что сейчас идём с опережением графика.
На матче с «Рубином» ожидается 10-12 тыс. болельщиков — будний день и позднее время начала матча не помогут нам привлечь большую аудиторию. Но перед нами стоит амбициозная задача побить рекорд не только по абонементам, но и по средней посещаемости, в прошлом сезоне она составила чуть более 15 тыс. человек на матчах РПЛ.
Сегодня на стадионе откроем сезон в нашей традиционной праздничной атмосфере — на площади перед ареной будет много развлечений, в том числе торжественно будут открыты таблички на паровозе в честь серебряных медалей чемпионата и победы в Суперкубке. Ждём всех болельщиков», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Напомним, в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» будет единственной командой из Москвы. Приобрести абонемент на сезон можно в кассах возле стадиона «РЖД Арена».
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