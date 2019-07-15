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«Бавария» признала неудачу с трансфером Зане и переключилась на других игроков

«Бавария» признала неудачу с трансфером Зане и переключилась на других игроков
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, вероятно, не перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, руководство мюнхенского клуба признало свою неудачу и теперь оценивает трансфер 23-летнего футболиста как крайне маловероятный. «Баварию» смущают финансовые запросы «горожан», а также тот факт, что Зане видит своё будущее в английской команде и не собирается подавать трансферный запрос.

Теперь «Бавария» переключилась на альтернативные цели — нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои и хавбека «Далянь Ифан» Янника Феррейру Карраско.

Ранее сообщалось, что в услугах Зане заинтересован и «Пари Сен-Жермен». Также появлялась информация, что в случае неудачи с приобретением полузащитника «Бавария» переключится на Усмана Дембеле из «Барселоны».

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