«Бавария» признала неудачу с трансфером Зане и переключилась на других игроков

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, вероятно, не перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, руководство мюнхенского клуба признало свою неудачу и теперь оценивает трансфер 23-летнего футболиста как крайне маловероятный. «Баварию» смущают финансовые запросы «горожан», а также тот факт, что Зане видит своё будущее в английской команде и не собирается подавать трансферный запрос.



Теперь «Бавария» переключилась на альтернативные цели — нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои и хавбека «Далянь Ифан» Янника Феррейру Карраско.



Ранее сообщалось, что в услугах Зане заинтересован и «Пари Сен-Жермен». Также появлялась информация, что в случае неудачи с приобретением полузащитника «Бавария» переключится на Усмана Дембеле из «Барселоны».

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