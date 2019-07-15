Хусаинов: по новым правилам, гол Миранчука «Рубину» засчитывать было нельзя
Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с забитым голом Алексея Миранчука в ворота «Рубина». Полузащитник «Локомотива» отметился ударом со штрафного, открыв счёт в матче.
«По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июля правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина». Видимо, практики такой ещё не было, вот Вилков немного и растерялся, не учёл этот момент.
А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец – без всяких раздумий надо было его ставить», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 – Миранчук – 66, 1:1 – Кварацхелия – 76
«Рубин» ушёл от поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Кварацхелии
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