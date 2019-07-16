Игорь Коновалов: ничья с «Локо» в Москве — приемлемый результат для «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанцы в гостях сыграли вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1.
«В целом мы провели неплохой матч. Даже с учётом того, что соперник не забил пенальти, на ничью «Рубин» наиграл совершенно точно. Мы хорошо контролировали мяч, а когда пропустили гол, смогли добавить. Так что ответный гол в ворота «Локомотива» получился логичным. Нужно также учитывать, что для них это была уже вторая игра в сезоне. Для нас же важно было хорошо стартовать. Думаю, ничья в Москве против «Локомотива» — это приемлемый результат», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
23-летний Коновалов является воспитанником московского «Спартака». Футболист проводит в «Рубине» третий сезон.
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