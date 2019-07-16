Задай вопрос Роману Павлюченко!

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко станет очередным гостем «Чемпионата».



У читателей «Чемпионата» есть уникальная возможность прислать свои вопросы экс-нападающему на электронный адрес vopros@rambler-co.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.



Павлюченко начинал карьеру в 1998 году в составе ставропольского «Динамо». С 2000 по 2003 год форвард выступал за «Ротор», откуда затем перешёл в московский «Спартак», где провёл пять лет. В 2008 году Романа выкупил «Тоттенхэм Хотспур». Российский нападающий защищал цвета «шпор» четыре года, после чего вернулся на родину, где стал игроком «Локомотив». В дальнейшем Павлюченко защищал цвета «Кубани», «Урала», «Арарата» и «Знамени».



В сборную России Роман вызывался с 2003 по 2012 год. С национальной командой он становился бронзовым призёром чемпионата Европы – 2008.