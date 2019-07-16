СМИ: «Рубин» возьмёт в аренду нападающего «Ростова»

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон перейдёт в «Рубин» на правах аренды. Как сообщает Fotbolti, казанский клуб арендует 29-летнего форварда до конца нынешнего сезона.

Напомним, что исландский футболист перешёл в «Ростов» прошлым летом из тель-авивского «Маккаби». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Также на его счету три матча в Кубке России, в которых он забил два мяча. Контракт игрока с ростовским клубом действует до лета 2022 года.

Ранее футболист выступал за ряд исландских команд, а также «Волеренгу», «Цзянсу Сайнти» и «Мальме».