«Тоттенхэм» предложил «Реалу» € 60 млн за возвращение Бэйла

Английский «Тоттенхэм Хотспур» предложил за форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла € 60 млн, сообщает Marca.
При этом, по сведениям испанского издания, лондонский клуб готов выплачивать только половину зарплаты 29-летнего футболиста. Остальные € 8,5 млн должны взять на себя «сливочные».
Бэйл уже выступал «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, перейдя в стан лондонцев из «Саутгемптона» за £ 5 млн. В составе «шпор» Гарет провёл 146 матчей, забив 43 мяча. В конце летнего трансферного окна 2013 года Бэйл был куплен «Реалом» за € 100 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.
В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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