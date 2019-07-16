«Рома» ради Игуаина готова пойти на непопулярное для своих болельщиков решение

«Рома» продолжает попытки приобрести у «Ювентуса» нападающего Гонсало Игуаина. Как сообщает Corriere dello Sport, римляне готовы ради того, чтобы сделка состоялась, предложить аргентинцу капитанскую повязку. При этом издание отмечает, что это может сильно не понравиться фанатам «Ромы».

За последние несколько десятилетий капитанская повязка доставалась доморощенным римлянам — Джузеппе Джаннини, Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Алессандро Флоренци.

Ранее сам Игуаин заявил, что не хочет переходить в другие итальянские команды и рассматривает предложения только из других стран.

В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.