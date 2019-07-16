Майоровский: назовём команду «Белоруссия» и отправим в Россию под песни партизан

Один из учредителей бывшего ФК «Крумкачы» (ныне НФК) Владислав Майоровский высказался по поводу идеи главного тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко о белорусской команде в Российской Премьер-Лиге.
«Нельзя назвать команду „Беларусь“. Увы или к счастью, уже так наше государство называется, команды так же называть нельзя, пусть даже самые амбициозные. „Белоруссия“ можно. Можно назвать команду „Белоруссия“ и отправить её в Россию. Под песни партизан. Там оценят. Отправить развивать молодых футболистов и собирать аншлаги. Целый год будем развивать и собирать. Сперва аншлаги, потом камни, когда в следующем сезоне к нам вместо „Спартака“, „Зенита“ и ЦСКА станут приезжать Хабаровск, Чертаново, Воронеж, Курск, Иваново или вот ещё, к примеру, „Чайка“ из Песчанокопского.
Сколько наших футболистов сейчас играет в Российской Премьер-Лиге? Два? Три? Остальные не хотят? Почему не получилось у наших, наверное, лучших на сегодняшний день футболистов — Драгуна и Стасевича? У молодых получится? Туманные перспективы, на мой взгляд. В плане турнирной стратегии. Зато в плане выпалывания ростков национального самосознания перспективы весьма действенные. Потеря национального чемпионата, интереса к нему, с одной стороны, с другой — желание и стремления прописаться у соседа, развивать и продвигать его хозяйство, так или иначе ведут к потере национальной идентификации. Наверное, это кому-то нужно, раз такие разговоры возникли и не умолкнут по сей день», — пишет Майоровский в «Фейсбуке».
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