«Ростов» перед матчем со «Спартаком» изобразил Карпина в виде сбитого лётчика
«Ростов» в социальной сети анонсировал предстоящий домашний матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В анонсе донской клуб изобразил главного тренера команды Валерия Карпина в виде лётчика, подписав рисунок: «Сбитый лётчик опасен вдвойне».
«Он вновь за штурвалом! Ждем битву со „Спартаком“, — говорится в официальном »твиттере" ростовской команды.
Напомним, что Карпин ранее работал с красно-белыми. С 8 августа 2008 года по 13 декабря 2012 года являлся генеральным директором «Спартака». 16 апреля 2009 года возглавил «Спартак» после увольнения главного тренера клуба Микаэля Лаудрупа.
Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 20 июля, начало встречи — в 21:30 по московскому времени.
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