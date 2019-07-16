Адвокат Глушаковой: Денис пытался снизить алименты в три раза, суд отказал

Адвокат Алиса Образцова, которая представляет интересы Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказала о сегодняшнем судебном заседании по делу о бракоразводном процессе и взыскании алиментов.



«Сегодня состоялась апелляция в Московском городском суде по делу о расторжении брака и взыскании алиментов на детей и Дарью. Мосгорсуд оставил данное решение в силе без каких-либо изменений. Брак расторгнут, решение вступило в законную силу, а Дарья стала свободным человеком. Алименты – это 1/3 от любого дохода Дениса Борисовича, плюс 100 тысяч рублей в месяц на Дарью до достижения младшим ребёнком трёхлетнего возраста.



Суд апелляционную жалобу не удовлетворил. Стоит отметить, что если первоначально представители Дениса настаивали на выплате алиментов в твёрдой денежной сумме – в размере 150 тысяч рублей на каждого ребёнка, то в данном судебном процессе они заявили, что сумма, приемлемая для него, – это всего 55 тысяч рублей на каждого ребёнка. Суд с этими доводами не согласился, мы считаем это решение справедливым и законным», — передаёт слова Образцовой корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.

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