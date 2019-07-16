Тульский «Арсенал» анонсировал новичка, показав его «в старости»
Тульский «Арсенал» оригинальным образом анонсировал переход в стан команды нового футболиста. В социальной сети клуб опубликовал его фотографию, использовав эффект старения.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» «Арсенала».
В комментариях к сообщению болельщики предположили, что новым игроком «Арсенала» станет защитник Александр Довбня из «Пафоса». 23-летний игрок является воспитанником «Локомотива» и чемпионом Европы (U17) 2013 года.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1. В следующем туре туляки на выезде сыграют с «Крыльми Советов».
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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