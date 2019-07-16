Бородюк считает ЦСКА главным разочарованием 1-го тура РПЛ
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказал мнение, что на старте сезона неубедительно выглядит столичный ЦСКА. В дебютной игре сезона в Премьер-Лиге подопечные Виктора Гончаренко уступили на выезде самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:2.
«Для меня ЦСКА — главное разочарование тура. В стартовом матче у них практически ничего не получилось. Мы видели, как неудачно команда сыграла на Кубке Париматч, и к началу сезона мало что поменялось. Не хочу переходить на персоналии, но скажу, что некоторым игрокам ЦСКА стоит пересмотреть отношение к собственной игре и футболу в целом», — цитирует Бородюка «RT на русском».
В следующем туре РПЛ ЦСКА 20 июля предстоит домашний матч с «Оренбургом».
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА благодаря дублю Соболева
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