Агент Бэйла: предложение «Тоттенхэма»? Я не комментирую чушь

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в «Тоттенхэм Хотспур».



«Предложение «Тоттенхэма»? Я не комментирую чушь», — приводит слова агента talkSPORT.



Ранее сообщалось, что лондонский клуб сделал «Реалу» предложение по 30-летнему валлийскому форварду в размере € 60 млн.



Гарет уже выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, перейдя в стан лондонцев из «Саутгемптона» за £ 5 млн. В составе «шпор» Гарет провёл 146 матчей, забив 43 мяча. В конце летнего трансферного окна 2013 года Бэйл был куплен «Реалом» за € 100 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.



В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Тоттенхэм» предложил «Реалу» € 60 млн за возвращение Бэйла