Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии имеет огромные долги

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии защитник Кафу находится в затруднительном финансовом положении. Как сообщает Mаrca, футбольное агентство Capi Penta International Football Player, которым владеет бразилец последние 15 лет, несёт огромные финансовые потери. Из-за этого Кафу был вынужден продать часть собственности, чтобы погасить долги.



«Это моя личная проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, дома. Хочу оплатить все свои долги», — заявил Кафу.



В 2002 и 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002). Двукратный победитель Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка в составе «Сан-Паулу». Чемпион Бразилии и двукратный чемпион Италии. Футболист года в Южной Америке 1994 года.