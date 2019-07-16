Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии имеет огромные долги

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии защитник Кафу находится в затруднительном финансовом положении. Как сообщает Mаrca, футбольное агентство Capi Penta International Football Player, которым владеет бразилец последние 15 лет, несёт огромные финансовые потери. Из-за этого Кафу был вынужден продать часть собственности, чтобы погасить долги.
«Это моя личная проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, дома. Хочу оплатить все свои долги», — заявил Кафу.
В 2002 и 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002). Двукратный победитель Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка в составе «Сан-Паулу». Чемпион Бразилии и двукратный чемпион Италии. Футболист года в Южной Америке 1994 года.
- 16 июля 2019
-
16:27
-
16:16
-
16:11
-
15:37
-
15:35
-
15:27
-
15:20
-
15:12
-
15:10
-
14:59
-
14:38
-
14:23
-
14:22
-
14:02
-
13:49
-
13:35
-
13:28
-
13:17
-
13:16
-
13:09
-
13:07
-
12:59
-
12:41
-
12:39
-
12:25
-
12:23
-
12:01
-
11:56
-
11:45
-
11:36
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:40