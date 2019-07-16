КДК оштрафовал «Зенит» и «Локомотив» на 100 тыс. рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам матчей 1-го и 2-го тура ФНЛ и Суперкубка России.
«Сегодня мы рассматривали два тура ФНЛ, в первом туре Игнашевич демонстративно исполнял обязанности главного тренера, когда на деле является старшим тренером. Но тогда новая статья ещё не вступила в силу, во втором туре это повторилось, статья уже вступила в силу 13 июля. Поэтому мы предупредили „Торпедо“ о возможных санкциях к тренеру и клубу за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера. Санкции? Для клубов РПЛ — 200 тысяч штрафа для физического лица и миллион для клуба, в ФНЛ — 100 тысяч штрафа для физического лица, 500 тысяч для клуба. Санкции могут касаться либо тренера, либо клуба, но могут касаться и тренера, и клуба.
В матче за Суперкубок болельщики обоих клубов скандировали и использовали пиротехнику. «Зенит» и «Локомотив» наказаны за скандирование по 50 тысяч рублей каждый и за пиротехнику — 25 тысяч рублей каждый. У «Зенита» болельщик залез на ограждение и зажёг факел — штраф 25 тысяч рублей. У «Локомотива» был несогласованный баннер — «Мы против Fan ID» — штраф 25 тысяч рублей, Юрий Сёмин наказан на 10 тысяч рублей за выход за пределы тренерской зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 июля 2019
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