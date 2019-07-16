КДК оштрафовал «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» по итогам 1-го тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении клубов Российской Премьер-Лиги по итогам 1-го тура первенства.



«Зенит» – «Тамбов»: болельщики «Зенита» пели песни с использованием оскорбительных выражений – штраф 10 тыс. рублей.



«Спартак» – «Сочи»: болельщики «Спартака» использовали пиротехнику в количестве восьми единиц – штраф 80 тыс. рублей.



«Арсенал» – «Динамо»: болельщики «Динамо» использовали пиротехнику в количестве шести единиц – штраф 60 тыс. рублей. Ещё начальник команды «Динамо» покидал техническую зону – 10 тыс. рублей.



«Крылья Советов» – ЦСКА: болельщик ЦСКА зажёг один файер – штраф 10 тыс. рублей.



«Урал» – «Уфа»: Томаров оштрафован за выход за пределы технической зоны – 10 тыс. рублей.



«Локомотив» – «Рубин»: за скандирования фанатов «Локомотив» оштрафован на 10 тыс. рублей, Юрий Сёмин – на 10 тыс. рублей за то, что покидал техническую зону», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

КДК оштрафовал «Зенит» и «Локомотив» на 100 тыс. рублей