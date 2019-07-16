Сын Почеттино подписал профессиональный контракт с «Тоттенхэмом»
Маурицио Почеттино, сын главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, подписал первый профессиональный контракт в карьере. Об этом 18-летний футболист сообщил в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Маурицио Почеттино.
Свои выступления за лондонский клуб нападающий начнёт в составе команды в возрастной категории до 23 лет. В прошлом сезоне Маурицио выступал за «Тоттенхэм» U18, в составе которого отметился четырьмя забитыми мячами в 23 встречах.
Напомним, в минувшем сезоне «Тоттенхэм» пробился в финал Лиги чемпионов, где со счётом 0:2 проиграл «Ливерпулю». В турнирной таблице английской Премьер-лиги «шпоры» финишировали на четвёртой строчке, отстав от «Манчестер Сити» на 17 очков.
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