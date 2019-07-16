«Бавария» подписала форварда «Штутгарта»

18-летний нападающий молодёжной сборной Германии и «Штутгарта» Леон Даяку стал игроком мюнхенской «Баварии». С футболистом заключили контракт сроком на четыре года. Об этом сообщается в официальном «твиттере» немецкого гранда.

Фото доступно в «твиттере» «Баварии» (Мюнхен).



В сезоне-2018/19 Даяку отметился 17 забитыми мячами в 31 матче за команду «Штутгарта» U19. Также на его счету два матча за взрослую команду «Штутгарта». Результативными действиями он не отметился.



Напомним, по итогам минувшего сезона «Штутгарт» покинул Бундеслигу. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице.