«Витесс» объявил о переходе вратаря «Аякса»

Греческий вратарь «Аякса» Костас Лампру перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте клуба из Арнема.
Лампру достался «Витессу» бесплатно. Голкипер успешно прошёл медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2020 года.
27-летний Лампру выступал за «Аякс» с 2017 года. Всего в составе амстердамского клуба он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Ранее Лампру играл за «Фейеноорд», «Эксельсиор» и «Виллем II». Сыграл 14 матчей за молодёжную сборную Греции.
В минувшем сезоне «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».
Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.
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