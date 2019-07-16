Нету: в РПЛ фанаты конкурентов сидят рядом. В Португалии такое невозможно

Защитник «Спортинга» Луиш Нету рассказал, что в Португалии, в отличие от России, существует атмосфера ненависти между болельщиками конкурирующих клубов.

«Когда только начинал в чемпионате Португалии, то атмосфера была более здоровой, но конкуренция была серьёзной. Сейчас, к сожалению, существует атмосфера ненависти. Я бы хотел, чтобы всё это изменилось. В России фанаты конкурирующих клубов могут сидеть рядом на стадионе. Но в Португалии подобное невозможно. Это не имеет никакого отношения к конкуренции. Футбол является спортом, который вызывает сильные эмоции, но нельзя доходить до крайности», — приводит слова Нету A Bola.

Нету выступал за «Зенит» с зимы 2013 года по лето 2019-го. За шесть лет с перерывом в один сезон, который защитник отыграл в аренде в «Фенербахче», он помог команде из Санкт-Петербурга в 174 матчах.