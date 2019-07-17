Защитник юношеской сборной России стал игроком «Эспаньола» Б
Защитник юношеской сборной России до 20 лет Роман Тугаринов стал игроком второй команды «Эспаньола», заключив соглашение с каталонским клубом сроком на три года.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Эспаньола» в социальной сети «Твиттер».
«Очень рад этой возможности. Все знают, что «Эспаньол» — это клуб, который заботится о молодых игроках. С нетерпением жду возможности, чтобы помочь в достижении целей, поставленных перед командой», — приводит слова Тугаринова пресс-службе клуба.
Ранее Тугаринов тренировался в академии «Барселоны». В минувшем сезоне-2018/19 играл за каталонскую «Корнелью» на правах аренды. Тугаринов принял участие в пяти матчах юношеской сборной России до 20 лет.
Молодёжная сборная России стартует в отборе Евро-2021 домашним матчем в Саранске
- 17 июля 2019
-
04:45
-
04:10
-
03:48
-
03:39
-
03:10
-
02:42
-
02:22
-
02:10
-
01:49
-
01:47
-
01:21
-
00:39
-
00:31
-
00:17
- 16 июля 2019
-
23:54
-
23:51
-
23:33
-
23:25
-
23:12
-
23:05
-
22:51Фернандо может перейти в «Дженоа» Эксклюзив
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:26
-
22:16
-
21:47
-
21:46
-
21:29
-
21:16
-
21:04
-
21:04
-
21:00
-
20:44
-
20:34
Партнерский контент