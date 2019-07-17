Защитник юношеской сборной России стал игроком «Эспаньола» Б

Защитник юношеской сборной России до 20 лет Роман Тугаринов стал игроком второй команды «Эспаньола», заключив соглашение с каталонским клубом сроком на три года.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Эспаньола» в социальной сети «Твиттер».

«Очень рад этой возможности. Все знают, что «Эспаньол» — это клуб, который заботится о молодых игроках. С нетерпением жду возможности, чтобы помочь в достижении целей, поставленных перед командой», — приводит слова Тугаринова пресс-службе клуба.



Ранее Тугаринов тренировался в академии «Барселоны». В минувшем сезоне-2018/19 играл за каталонскую «Корнелью» на правах аренды. Тугаринов принял участие в пяти матчах юношеской сборной России до 20 лет.