Сын Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»

В рамках Международного кубка чемпионов на стадионе «СитГик» в городе Бриджвью (США) состоялся матч между «Фиорентиной» и «Гвадалахарой». Встречу обслуживал американский судья Рубиэль Васкес. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Винченцо Монтеллы.



Счёт на 25-й минуте открыл полузащитник мексиканской команды Хавьер Лопес. Спустя две минуты равновесие восстановил Джованни Симеоне, сын наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Решающий гол забил форвард Рикардо Соттиль в начале второго тайма. На 36-й минуте нападающий мексиканцев Алан Пулидо не реализовал пенальти. Несмотря на товарищеский характер встречи, главный арбитр матча показал семь жёлтых карточек.

Далее на турнире «Фиорентина» сыграет с «Арсеналом» и «Бенфикой».