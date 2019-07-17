Сын Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»
В рамках Международного кубка чемпионов на стадионе «СитГик» в городе Бриджвью (США) состоялся матч между «Фиорентиной» и «Гвадалахарой». Встречу обслуживал американский судья Рубиэль Васкес. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Винченцо Монтеллы.
Счёт на 25-й минуте открыл полузащитник мексиканской команды Хавьер Лопес. Спустя две минуты равновесие восстановил Джованни Симеоне, сын наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Решающий гол забил форвард Рикардо Соттиль в начале второго тайма. На 36-й минуте нападающий мексиканцев Алан Пулидо не реализовал пенальти. Несмотря на товарищеский характер встречи, главный арбитр матча показал семь жёлтых карточек.
Международный кубок чемпионов
17 июля 2019, среда. 04:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
2 : 1
Гвадалахара Чивас
Гвадалахара, Мексика
0:1 – Лопес – 25, 1:1 – Симеоне – 27, 2:1 – Соттиль – 52
Далее на турнире «Фиорентина» сыграет с «Арсеналом» и «Бенфикой».
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