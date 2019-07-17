Гризманн: Месси — лицо футбола, номер один, как Леброн Джеймс в баскетболе
Новобранец «Барселоны» Антуан Гризманн хвалебно высказался о капитане сине-гранатовых Лионеле Месси.
«Он номер один, как Леброн Джеймс в баскетболе. Леброн – лицо баскетбола так же, как Месси лицо футбола», – приводит слова Гризманна официальный сайт «Барселоны».
«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения составляет € 800 млн.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.
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