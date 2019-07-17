Ибрагимович показал на тренировке эффектный трюк

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович на тренировке показал эффектный трюк с мячом. Видео шведский футболист опубликовал в социальной сети.

«Крышка бутылки или мяч. Какая разница!» — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

Ибрагимович защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. Ранее нападающий также выступал за «Мальмё», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». За это время Златан стал обладателем 31 трофея. В сборную Швеции 37-летний уроженец Мальмё вызывался на протяжении 18 лет — с 2001 по 2018 год.

Ранее Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.