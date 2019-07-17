Бартон предстанет перед судом по обвинению в избиении тренера

Главный тренер «Флитвуда» Джои Бартон обвиняется в нанесении телесных повреждений наставнику «Барнсли» Даниэлю Штенделю, утверждает Sky Sports.

По сведениям издания, Бартон был освобожден под залог, но предстанет перед судом 9 октября. Специалист отрицает все обвинения. Инцидент произошёл в апреле этого года. Согласно отчёту полиции, пострадавший получил травмы лица.

Ожидается, что Бартон будет руководить командой в товарищеском матче с «Порт Вэйл», который состоится сегодня, 17 июля.

36-летний Бартон в бытность футболистом неоднократно становился участником скандалов: тушил сигарету о глаз партнёра по команде, показывал голый зад фанатам «Эвертона», избил на тренировке Усмана Дабо, а также человека в Ливерпуле, критиковал руководство «Ньюкасл Юнайтед». Бартон выступал за «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс», «Марсель», «Бёрнли» и «Рейнджерс».