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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матче
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0. Встреча состоялась в австралийском Перте на стадионе «Оптус».

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Аарон Ван-Биссака. На 27-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Маркус Рашфорд с паса Скотта МакТоминая. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Фил Джонс. Окончательный счёт на 69-й минуте установил Антони Марсьяль.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путёвку в Лигу Европы. «Лидс Юнайтед» занял третье место в Чемпионшипе, а затем в полуфинале плей-офф за место в АПЛ проиграл «Дерби Каунти» (1:0, 2:4).

Товарищеские матчи (клубы)
17 июля 2019, среда. 14:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
4 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
1:0 – Гринвуд – 7, 2:0 – Рашфорд – 27, 3:0 – Джонс – 51, 4:0 – Марсьяль – 69 (пен)
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