«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матче
«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0. Встреча состоялась в австралийском Перте на стадионе «Оптус».
Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Аарон Ван-Биссака. На 27-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Маркус Рашфорд с паса Скотта МакТоминая. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Фил Джонс. Окончательный счёт на 69-й минуте установил Антони Марсьяль.
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путёвку в Лигу Европы. «Лидс Юнайтед» занял третье место в Чемпионшипе, а затем в полуфинале плей-офф за место в АПЛ проиграл «Дерби Каунти» (1:0, 2:4).
- 17 июля 2019
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