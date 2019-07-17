«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0. Встреча состоялась в австралийском Перте на стадионе «Оптус».

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Аарон Ван-Биссака. На 27-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Маркус Рашфорд с паса Скотта МакТоминая. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Фил Джонс. Окончательный счёт на 69-й минуте установил Антони Марсьяль.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путёвку в Лигу Европы. «Лидс Юнайтед» занял третье место в Чемпионшипе, а затем в полуфинале плей-офф за место в АПЛ проиграл «Дерби Каунти» (1:0, 2:4).