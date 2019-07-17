В УФСИН опровергли информацию о помещении Кокорина и Мамаева в изолятор

Пресс-служба УФСИН России по Белгородской области опровергла информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся в штрафном изоляторе в колонии.
«В связи с распространением в СМИ сведений о применении к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину мер наказания, сообщаем, что за время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Белгородской области корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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