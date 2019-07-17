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Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

Британский клуб «Манчестер Сити» уверенно начал предсезонную подготовку. В полуфинальном матче мини-турнира под названием «Премьер-лига Азия Трофи» подопечные Пепа Гвардиолы разгромили лондонский «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1.

Дублем в составе манкунианского клуба отметился Рахим Стерлинг, ещё по голу в свой актив записали Давид Сильва и Лукас Нмеча. За «Вест Хэм» голом с пенальти отметился капитан команды Марк Ноубл — опытный полузащитник открыл счёт в матче.

В параллельном полуфинале «Вулверхэмптон» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0. Соответственно, в финале «волки» встретятся с «Манчестер Сити», а «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграют в матче за третье место. Оба матча состоятся 20 июля.

Премьер-лига Азия Трофи. 1/2 финала
17 июля 2019, среда. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Ноубл – 26 (пен), 1:1 – Сильва – 33, 2:1 – Нмеча – 36 (пен), 3:1 – Стерлинг – 59, 4:1 – Стерлинг – 72
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