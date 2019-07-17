Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»
Британский клуб «Манчестер Сити» уверенно начал предсезонную подготовку. В полуфинальном матче мини-турнира под названием «Премьер-лига Азия Трофи» подопечные Пепа Гвардиолы разгромили лондонский «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1.
Дублем в составе манкунианского клуба отметился Рахим Стерлинг, ещё по голу в свой актив записали Давид Сильва и Лукас Нмеча. За «Вест Хэм» голом с пенальти отметился капитан команды Марк Ноубл — опытный полузащитник открыл счёт в матче.
В параллельном полуфинале «Вулверхэмптон» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0. Соответственно, в финале «волки» встретятся с «Манчестер Сити», а «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграют в матче за третье место. Оба матча состоятся 20 июля.
- 17 июля 2019
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:51
-
18:39
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:17
-
18:16
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:06
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:21
-
15:06
-
14:50
-
14:49
-
14:36
-
14:19
-
14:08
-
14:01
Партнерский контент