Экс-игрок «Ахмата» Мохаммади подписал контракт с «Гентом»

Иранский защитник Милад Мохаммади стал футболистом бельгийского «Генка». С игроком подписан трёхлетний контракт, сообщатся в официальном «твиттере европейского клуба.



Напомним, предыдущие три года Милад выступал в составе «Ахмата». Грозненский клуб он покинул по окончании сезона-2018/19 — его трудовое соглашение с клуб истекло. Ранее сообщалось об интересе к Мохаммади со стороны «Спартака» и «Зенита».



Всего за три сезона иранец провёл за «Ахмат» 82 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» Мохаммади