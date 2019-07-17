Экс-игрок «Ахмата» Мохаммади подписал контракт с «Гентом»
Иранский защитник Милад Мохаммади стал футболистом бельгийского «Генка». С игроком подписан трёхлетний контракт, сообщатся в официальном «твиттере европейского клуба.
Напомним, предыдущие три года Милад выступал в составе «Ахмата». Грозненский клуб он покинул по окончании сезона-2018/19 — его трудовое соглашение с клуб истекло. Ранее сообщалось об интересе к Мохаммади со стороны «Спартака» и «Зенита».
Всего за три сезона иранец провёл за «Ахмат» 82 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» Мохаммади
«Зенит» заинтересован в защитнике «Ахмата» Мохаммади
- 17 июля 2019
-
19:06
-
18:54
-
18:51
-
18:39
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:17
-
18:16
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:06
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:21
-
15:06
-
14:50
-
14:49
-
14:36
-
14:19
-
14:08
-
14:01
-
14:00
Партнерский контент