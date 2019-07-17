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Экс-игрок «Ахмата» Мохаммади подписал контракт с «Гентом»

Экс-игрок «Ахмата» Мохаммади подписал контракт с «Гентом»
Футбол / РПЛ 0

Иранский защитник Милад Мохаммади стал футболистом бельгийского «Генка». С игроком подписан трёхлетний контракт, сообщатся в официальном «твиттере европейского клуба.

Напомним, предыдущие три года Милад выступал в составе «Ахмата». Грозненский клуб он покинул по окончании сезона-2018/19 — его трудовое соглашение с клуб истекло. Ранее сообщалось об интересе к Мохаммади со стороны «Спартака» и «Зенита».

Всего за три сезона иранец провёл за «Ахмат» 82 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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