«Зенит» заинтересован в приобретении у «Ахмата» Мохаммади

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» заинтересован в приобретении левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади. Иранский футболист выступает за грозненскую команду с февраля 2016 года. Одним из факторов перехода может стать дружба Мохаммади по сборной с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

«Ахмат» приобрёл Мохаммади у клуба «Рах Ахан» за € 300 тыс. В Премьер-Лиге иранец дебютировал 2 апреля 2016 года, выйдя на замену в матче с «Анжи».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Милад принимал участие в составе молодёжной сборной своей страны на чемпионате Азии—2016 среди молодёжных команд. 11 июня 2015-го дебютировал в составе сборной Ирана в товарищеском матче с Узбекистаном.