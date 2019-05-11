«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» Мохаммади

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Tasnim News Agency.

По информации источника, красно-белые проявляют интерес к 25-летнему игроку грозненского клуба. Также заинтересованность в подписании контракта с иранцем, который летом получит статус свободного агента, ранее проявляли «Селтик», «Бристоль Сити», «Фулхэм» и «Зенит».

В нынешнем сезоне в составе «Ахмата» Мохаммади сыграл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета. В активе футболиста 25 матчей в составе сборной Ирана. В составе национальной команды он принимал участие в чемпионате мира, который проходил в прошлом году в России, и Кубке Азии — 2019.