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«Атлетико» объявил о подписании Триппьера

«Атлетико» объявил о подписании Триппьера
Футбол / Англия 0

«Атлетико» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кирана Триппьера.

«Атлетико» и «Тоттенхэм Хотспур» достигли соглашения о трансфере Кирана Триппьера. Футболист уже подписал контракт с клубом сроком на следующие три сезона. Соглашение было подписано после успешного прохождения медицинского обследования игроком в Университете клиники Наварры. Мы приветствуем Триппьера в нашей спортивной семье и желаем ему удачи в его новом доме. Добро пожаловать, Киран!» — сказано в заявлении мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер Триппьера обойдётся «матрасникам» в € 22 млн.

В сезоне-2018/19 Триппьер провёл за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Триппьер отправился в Мадрид для заключения контракта с «Атлетико»
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