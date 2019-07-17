«Арсенал» близок к трансферу лучшего бомбардира Кубка Америки—2019 Эвертона

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию вингера «Гремио» Эвертона Соузы Соареша, сообщает FOX Sports.com.br.

По информации источника, «канониры» уже отправили в Бразилию представителей своего медицинского штаба, чтобы 23-летний футболист прошёл медобследование.

Эвертон является воспитанником «Форталезы». В академию «Гремио» он перешёл в январе 2013 года в возрасте 16 лет. Через год футболист уже выступал за первую команду клуба из Порту-Алегри. В текущем сезоне Эвертон принял участие в 13 играх на клубном уровне. На счету вингера 6 забитых мячей и 1 результативная передача. Его контракт с «Гремио» рассчитан до конца 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 20 млн.

В составе сборной Бразилии Эвертон сыграл 12 матчей и забил 3 мяча. Все голы за национальную команду он забил на завершившемся Кубке Америки. Бразилия выиграла тот турнир, а сам футболист стал лучшим бомбардиром вместе с Хосе Паоло Герреро (Перу).