Эмери: в ближайшие дни будет 3-4 громких трансфера
Наставник «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что в ближайшее время клуб может совершить несколько громких покупок.
«Действительно, я могу сказать нашим болельщикам, что у нас будет очень хорошая команда с теми игроками, которые есть сейчас, а также с тремя или четырьмя игроками, которые могут появиться в составе в ближайшие дни. Речь идёт о больших игроках, которые могут улучшить команду прямо сейчас. Идёт постоянный поиск усиления состава», — приводит слова Эмери Mirror.
Ранее Джош Кронке, сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке, анонсировал усиление трансферной активности лондонского клуба.
По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» финишировал в английской Премьер-лиге на пятом месте и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Сын владельца «Арсенала» — болельщикам: трансферы? Готовьтесь
- 17 июля 2019
-
10:04
-
09:43
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:10
-
09:06
-
08:52
-
08:44
-
08:06
-
07:49
-
07:38
-
07:08
-
06:49
-
06:24
-
06:02
-
05:40
-
04:45
-
04:10
-
03:48
-
03:39
-
03:10
-
02:42
-
02:22
-
02:10
-
01:49
-
01:47
-
01:21
-
00:39
-
00:31
-
00:17
- 16 июля 2019
-
23:54
-
23:51
-
23:33
-
23:25
Партнерский контент