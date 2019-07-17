Эмери: в ближайшие дни будет 3-4 громких трансфера

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что в ближайшее время клуб может совершить несколько громких покупок.



«Действительно, я могу сказать нашим болельщикам, что у нас будет очень хорошая команда с теми игроками, которые есть сейчас, а также с тремя или четырьмя игроками, которые могут появиться в составе в ближайшие дни. Речь идёт о больших игроках, которые могут улучшить команду прямо сейчас. Идёт постоянный поиск усиления состава», — приводит слова Эмери Mirror.



Ранее Джош Кронке, сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке, анонсировал усиление трансферной активности лондонского клуба.

По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» финишировал в английской Премьер-лиге на пятом месте и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.